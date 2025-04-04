Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час брифінгу із журналістами.

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Що сказав Зеленський про миротворчий процес

Володимир Зеленський заявив, що українська сторона провела низку зустрічей з іншими державами щодо формування миротворчого контингенту в нашій державі. Наша команда працює над цим уже 2 місяці, а 4 квітня була підсумкова перша зустріч, яка дійсно етапна та дуже важлива.

Це не значить, що тільки три країни, які сьогодні були – Україна, Франція і Британія – включені в цей процес. Багато інших країн. Я не хочу поки що говорити кількість, це буде коаліція,

– сказав глава держави.

За словами Зеленського, командам потрібен ще десь місяць, після чого будуть готові повністю розуміння інфраструктури військового миротворчого контингенту в Україні.

"Ми обговорюємо присутність на землі, в небі та на морі, а також протиповітряну оборону і деякі ще делікатні речі. Ми будемо зустрічатись тижнями, і я думаю, що ми будемо зустрічатись кожного тижня не на моєму рівні, а на рівні наших військових. Де і в яких місцях – це проговорюється окремо", – зауважив президент.

Він також наголосив, що у партнерів є багато вже розуміння, що потрібно Україні, де є сенситивні географічні моменти, де наша держава хотіла б мати підтримку. І важливо, що сьогодні глава держави обговорював стратегічні питання – не тільки питання кількості, а такі питання мандату цієї інфраструктури.

Український лідер також зауважив, що для нього важливе розуміння, в який етап наша сторона може розраховувати вже на контингент, в який етап домовленості. Такі важливі стратегічні питання також обговорили.

Зеленський резюмував, що деякі речі, зрозуміло, що командувачі штабів не мають повноважень ухвалювати, але вони доведуть його позиції лідерам своїх країн, а також штабам інших країн, після чого потім вже буде нова зустріч.