Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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У Києві обговорюють розміщення іноземного контингенту

За інформацією джерел Суспільного в дипломатичних колах, зустрічі відбуватимуться на рівні начальників військових штабів.

Зазначається, що Францію представляє генерал Тьєррі Буркхардт, а Велику Британія – адмірал Ентоні Радакін. Упродовж дня в них запланована низка переговорів із представниками українського військового командування.

Крім того, на сьогодні передбачена зустріч делегацій з президентом України Володимиром Зеленським. Основною метою візиту французько-британської делегації до Києва стало обговорення перспектив розміщення іноземного військового контингенту на території України.