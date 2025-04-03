Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова заступника керівника Офісу Президента України Павла Паліси щодо перемовин з Росією.

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Що повинні мати країни, які відправлятимуть контингент в Україну

Павло Паліса пояснив, що зараз питання контингенту та його формування Україна обговорює із союзниками. Він зазначив, що здебільшого проговорюють такі аспекти, як: повноваження та порядок дій у різних доменах – сухопутному, морському, повітряному.

Україна, за словами заступника голови ОП, зацікавлена в максимально ефективній присутності партнерів у кожному з цих напрямків.

Окрім того, посадовець зазначив, що незалежно від того, чи це буде Франція, Британія чи будь-яка інша країна, кожен підрозділ, який розгортається навіть на умовно дружній території, повинен:

мати систему ППО для захисту з повітря;

забезпечити надійне логістичне розгортання;

мати засоби радіоелектронної боротьби;

координувати взаємодію з авіаційною компонентою;

у випадку військово-морської присутності – гарантувати захист і охорону морських сил.

Це комплексне питання, яке потребує ретельного планування з урахуванням багатьох факторів. Саме над цим зараз і ведеться робота,

– зауважив Паліса.

Скільки держав наразі готові надати військовий контингент

За даними Павла Паліси, в Україні готуються до зустрічі щодо контингенту військових інших країн. Він сказав, що наша держава очікує присутності 10 – 12 країн. Серед них будуть Британія, Франція, країни Балтії та країни Північної Європи.

"Зустріч, про яку йдеться, – це перша з такого роду. Найближчим часом запланована ще одна – вже у більш технічному форматі. Там, сподіваюся, всі питання будуть обговорені глибше та детальніше. Ми чудово розуміємо, що для ухвалення подібних рішень необхідна синхронізація як військової, так і політичного компонента", – повідомив він.

Заступник глави Офісу Президента також пояснив, чому наразі Україна веде переговори насамперед із Францією та Британією.

Тому, що саме ці країни висловили готовність взяти на себе лідерство в цьому процесі,

– зазначив посадовець.

Він також додав, що найважливішим зараз є наявність політичної волі та військової спроможності для утворення миротворчого контингенту.