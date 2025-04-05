А также добавил, что уже известны первые детали относительно того, как может быть размещен иностранный контингент по безопасности на территории Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что известно о размещении миротворческого контингента в Украине

На встрече в Киеве присутствовали начальники штабов вооруженных сил Франции и Великобритании генерал Тьерри Буркхардт и адмирал Энтони Радакин, Владимир Зеленский и военное руководство Украины.

Киев. Встреча с Президентом Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским вместе с моим коллегой Энтони Радакиным,

– написал французский генерал.

Он добавил, что целью этой встречи было сохранение решительной поддержки ВСУ, что позволяет им продолжать борьбу, определение долгосрочной стратегии восстановления и трансформации модели армии.

А также обсуждение вариантов гарантий безопасности, разработанных Францией и Британией в рамках международной коалиции для поддержки Украины после внедрения режима прекращения огня.

Буркхардт заверил, что Европа стремится гарантировать устойчивый и длительный мир в Украине, который является необходимым условием безопасности европейского контингента.