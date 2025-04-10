А також запевнили, що "Коаліція рішучих" насамперед прагне встановлення тривалого миру в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Які цілі будуть стояти перед іноземним контингентом в Україні

На початку засідання "Коаліції рішучих" у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 10 квітня міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що цілями військових сил на території України буде безпечне небо, безпечне море, мир на землі, а також сильна українська армія.

Наші плани добре опрацьовані, і ми маємо чіткі цілі для України. По-перше, гарантувати безпечне небо. По-друге, гарантувати безпечне море. По-третє, підтримати мир на землі. І по-четверте, підтримати українські збройні сили, щоб вони стали найсильнішим стримувальним фактором,

– пояснює Гілі.

Він додає, що сили гарантування стануть рішучим та надійним елементом безпеки для України та сприятимуть тому, що будь-який встановлений в результаті переговорів мир буде тривалим.

За його словами, на засіданні 10 квітня представники 30 держав-учасниць "Коаліції рішучих" обговорять військове планування, сфокусуються на оперативному плануванню коаліції та забезпеченні повної готовності до моменту досягнення мирної угоди.

Гілі зазначив, що "Коаліція рішучих" стоятиме з Україною не лише в боротьбі, а й у мирі.

До слова, раніше у Британії пояснили, яким буде план розміщення миротворців в Україні. Там зауважили, що він передбачає залучення сухопутних, морських та повітряних сил, з акцентом на відновлення та зміцнення ЗСУ як гарантії безпеки.