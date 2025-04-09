Повідомляє 24 Канал з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю LB.ua.

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Яку роль можуть відіграти миротворці в Україні

Сирський зазначає, що присутність контингенту іншої країни на території України – додаткова гарантія безпеки, адже це гарантуватиме, що та частина територій, де розташовані ці війська, не буде уражена ворогом.

Звичайно, теоретично ці частини не будуть на лінії бойового зіткнення. Вони будуть там, де мінімальний рівень загрози. Усі рішення, які приймає політичне керівництво, звичайно, ми підтримуємо. Тому що їх обговорюють з військової точки зору. І президент одноосібно ніколи таких рішень не приймає,

– наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Водночас нараз важко сказати, чи буде достатньою безпековою гарантією присутність миротворчого контингенту в Україні, щоб російські війська не повернулися в майбутньому.

"Бо тут ворог такий… Ви знаєте його плани, а присутність контингенту їх зриває. І наскільки вони будуть прогнозовані… Так, на певний період, звичайно, це стабілізує ситуацію. Але як надовго, важко сказати", – зазначає Сирський.