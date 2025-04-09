В інтерв'ю для LB головком зауважив, що наразі у війську перебувають багато людей, які стали на захист батьківщини з 2022 року, передає 24 Канал.

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Сирський про демобілізацію

Генерал нагадав, що минулого року Верховна Рада порушила питання щодо включення у закон про мобілізацію можливість демобілізуватися тим, хто відслужив три роки.

Тоді ми порахували, що у квітні цього року з усієї кількісті угруповання, яке було в нас на фронті, близько 350 тисяч звільнилися б одразу. Фактично ми втратили б третину армії,

– пояснив Сирський.

До слова, Міноборони розробило механізм ротації на фронті, що передбачає декілька місяців відпочинку після 90 днів служби. Федір Веніславський розповів, що це є альтернативою звільненню зі служби чи встановленню чітких термінів служби.