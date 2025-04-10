Среди них – Великобритания, Франция и страны Балтии. Об этом сообщает AFP, передает 24 Канал.

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Какая главная проблема союзников

Дискуссии в "Коалиции желающих", состоящей из около 30 стран, возглавляют Великобритания и Франция. Они стремятся поддержать мирное соглашение, которое сможет заключить Дональд Трамп.

Наше планирование является реальным и основательным. Наши планы хорошо разработаны,

– заверил в штаб-квартире НАТО министр обороны Великобритании Джон Гили.

Однако несмотря на заявления о достигнутом на нескольких раундах переговоров прогрессе, все еще существует неопределенность относительно целей возможного развертывания, а также того, будет ли оно подкреплено США.

Какова потенциальная миссия, какая цель? Что мы будем делать в различных сценариях, например, если произойдет эскалация с Россией?

– спросил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

В AFP отмечают – главной проблемой для европейских союзников является то, что они "в основном находятся в неведении" относительно усилий США и России, направленных на прекращение боевых действий.

К слову, "Коалиция решительных" определила 4 цели для военных сил в Украине. Речь идет о безопасном небе, безопасное море, мир на земле и поддержку украинской армии.