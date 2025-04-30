Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на газету The Times, которая получила доступ к редким обсуждениям между министрами обороны и военными руководителями европейских стран.

Смотрите также Россия не будет уважать миротворцев ООН: Ходжес сказал, с кем будет считаться Кремль

Какие проблемы возникли у Европы

Согласно информации, которую получили издания, на вышеупомянутых встречах обсуждали план создания "Коалиции решительных", которая предусматривала бы привлечение добровольческого контингента, который должен быть направлен в Украину в случае заключения мирного соглашения.

Руководитель штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин призвал собрать контингент численностью до 64 тысяч военнослужащих. В свою очередь сам Лондон, как пишет The Times, выразил готовность предоставить до 10 тысяч человек.

Во время последующих встреч министры обороны европейских стран признали, что даже собрать 25 тысяч человек будет крайне сложно. Источник газеты отметил, что такие цифры могут быть лишь стимулом для совместной работы, но пока выглядят нереалистично.

Поэтому пока, как говорится в материале, Великобритания и Франция склоняются к отправке инструкторов и учебных подразделений на запад Украины в рамках гарантий безопасности для нашего государства, а не полноценного многонационального сухопутного контингента.

Вместо боевых миссий сейчас союзники сместили основной фокус на обучение украинских войск, перевооружение ВСУ, обеспечение защиты с воздуха и моря, избегая размещения войск вблизи линии фронта или объектов критической инфраструктуры.

Союзники обеспокоены

Министр обороны Литвы Довиле Сакалиене на встрече 10 апреля сказал, что у России 800 тысяч военных, поэтому если Европе не удастся собрать даже 64 тысяч, это будет свидетельствовать о ее слабости. Участники охарактеризовали ее выступление "резким, но вдохновляющим".

Кроме вышеупомянутого, союзники указали, что для поддержания контингента численностью 64 тысяч человек потребуется до 256 тысяч военнослужащих с учетом ротации. На фоне текущей ситуации такие показатели вызывают скептическое отношение.

Например, Эстония и Финляндия боятся ослабления собственной обороны. В то же время Польша, Испания и Италия отказались от отправки солдат, Германия и Финляндия выступили против. Впрочем, Берлин пока не исключает участия в потенциальной миссии полностью.

Также во время подобных обсуждений пришли к выводу о большой зависимости Европы от США в вопросе сдерживания России. Один из участников предложил использовать силы спецназначения, поскольку для этого не требуется парламентское одобрение.

Собеседники газеты также рассказали о проблемах Британии. По их словам, армия страны сталкивается с сокращением численности, нехваткой артиллерии, а также логистическими проблемами, в частности, зависимость от грузовиков и оборудования США.

Какие альтернативы рассматривают

The Times пишет, что согласно планам, Великобритания и Франция разместят военных инструкторов в западной части Украины, которые не будут охранять ключевые объекты и не будут вести боевых действий, а главным акцентом станет подготовка украинских сил и стратегическое планирование в случае обострения.