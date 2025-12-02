Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на дипломатов из государств-членов НАТО, передает 24 Канал.

Смотрите также Украина может потерять возможность вступления в НАТО после договоренностей Альянса и России, – CNN

Что рассматривает НАТО на случай провала мирных усилий?

Один из собеседников рассказал, что диктатор Владимир Путин вряд ли готов играть конструктивную роль в переговорах. Зато он усилил атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру.

Другой источник говорит, что текущий момент в дипломатии считают критическим из-за интенсивности событий. Впрочем, будет ли соответствовать это ожиданиям, станет известно после возвращения Стива Виткоффа из Москвы.

Отмечается, что российскому диктатору покажут обновленный мирный план, и хотя европейских представителей на этой встрече нет, однако "европейские взгляды присутствуют за столом переговоров".

По мнению дипломатов, самыми сложными вопросами возможного мирного соглашения остаются территории и гарантии безопасности. Отмечают, что любые договоренности прежде всего должны быть согласованы с Украиной.

В то же время еще один собеседник предположил, что Владимир Путин не пойдет на компромисс. Поэтому в случае провала текущих дипломатических усилий европейские партнеры Украины перейдут к альтернативным шагам.

План Б для нас достаточно прост. Это увеличение поддержки Украины, больше оружия для Украины на поле боя, большая поддержка их экономики и усиление санкций против России,

– объяснил он.

Россия представляет угрозу в долгосрочной перспективе

Также союзники, несмотря на результат войны, и в дальнейшем будут рассматривать Россию как угрозу в будущем, поскольку та сможет быстрее реализовать собственные амбиции, например, нарастить войска на Северо-Западе.

Это произойдет скорее после войны... Это скорее вопрос в том, чтобы обеспечить, чтобы мы наращивали свои войска и создавали соответствующий промышленный потенциал достаточно быстро, чтобы мы были готовы прежде всего к сдерживанию,

– сказал один из собеседников.

Как Европа поддерживает Украину в этом вопросе?