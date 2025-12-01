Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Читайте также Принуждение Украины к капитуляции: как Виткофф помог России "продать" свой план Трампу и как на это реагируют в США

Потеряет ли Украина путь в НАТО?

В воскресенье, 30 ноября, в Майами состоялась встреча украинской и американской делегаций. По словам источников, интенсивные переговоры стали "шагом вперед" и "опирались на прогресс, достигнутый в Женеве".

В то же время делегации признают, что впереди еще много работы.

Одним из самых "проблемных аспектов" первоначального мирного плана было требование, чтобы Украина формально отказалась от стремления вступить в НАТО.

Впрочем, по словам источника CNN, делегации уже обсудили возможный сценарий, при котором Украина фактически будет лишена возможности вступления в Альянс путем договоренностей, которые должны быть достигнуты непосредственно между странами-членами НАТО и Москвой.

Украину не будут заставлять официально, в юридическом смысле, отказаться от этого стремления. Но если Соединенные Штаты будут иметь о чем-то договориться с Россией в двустороннем формате, или если Москва захочет получить определенные гарантии от НАТО в многостороннем формате, то это не является привлечением Украины к процессу принятия решений,

– добавил собеседник издания.

Окончательное решение по такому чувствительному компромиссу, который, вероятно, будет непопулярным среди стран НАТО, еще не принято и в конце концов будет зависеть от президента Украины.

Это свидетельствует о том, что в процессе переговоров между США и Украиной, а также накануне поездки Виткоффа в Москву, стороны ищут "креативные решения", которые позволяют обходить красные линии.

Как прошли переговоры в Майами?