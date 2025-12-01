Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Потеряет ли Украина путь в НАТО?
В воскресенье, 30 ноября, в Майами состоялась встреча украинской и американской делегаций. По словам источников, интенсивные переговоры стали "шагом вперед" и "опирались на прогресс, достигнутый в Женеве".
В то же время делегации признают, что впереди еще много работы.
Одним из самых "проблемных аспектов" первоначального мирного плана было требование, чтобы Украина формально отказалась от стремления вступить в НАТО.
Впрочем, по словам источника CNN, делегации уже обсудили возможный сценарий, при котором Украина фактически будет лишена возможности вступления в Альянс путем договоренностей, которые должны быть достигнуты непосредственно между странами-членами НАТО и Москвой.
Украину не будут заставлять официально, в юридическом смысле, отказаться от этого стремления. Но если Соединенные Штаты будут иметь о чем-то договориться с Россией в двустороннем формате, или если Москва захочет получить определенные гарантии от НАТО в многостороннем формате, то это не является привлечением Украины к процессу принятия решений,
– добавил собеседник издания.
Окончательное решение по такому чувствительному компромиссу, который, вероятно, будет непопулярным среди стран НАТО, еще не принято и в конце концов будет зависеть от президента Украины.
Это свидетельствует о том, что в процессе переговоров между США и Украиной, а также накануне поездки Виткоффа в Москву, стороны ищут "креативные решения", которые позволяют обходить красные линии.
Как прошли переговоры в Майами?
После переговоров 30 ноября госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что стороны уже "на половине пути" к достижению ключевых целей и отметил "значительный прогресс" в диалоге. По его словам, несмотря на сложность процесса, переговоры оказались продуктивными.
Глава украинской делегации Рустем Умеров также подтвердил, что сессия переговоров во Флориде была сложной, но продуктивной. Он подчеркнул, что Украина имеет ощутимый прогресс на пути к установлению справедливого мира.
По данным The Wall Street Journal, во время переговоров стороны обсуждали вопросы проведения выборов в Украине и возможные территориальные обмены между Украиной и Россией.