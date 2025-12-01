Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что пока рано делать выводы относительно мирных переговоров. Конкретных договоренностей нет, но процесс идет.
К теме "Обсуждаем будущее Украины": заявления из Майами, где завершилась встреча Украины и США
Чего ожидать дальше с переговорами?
Как отметил Фесенко, неделю назад в Женеве украинская и американская делегация согласовали 19 или 20 пунктов по мирному плану. Были сообщения, что ряд вопросов остается открытым. И это должны были бы согласовывать на уровне лидеров.
Американцы якобы предлагают вариант с фактическим признанием 3 регионов за Россией. Это – неприемлемо. Также говорят об отводе украинских сил с Донбасса. Вряд ли кто-то в Украине на такое согласится. Также якобы открыт вопрос о гарантиях безопасности. Что именно? Какая конкретика? Но территориальный вопрос и прекращение огня – ключевые вопросы, по которым нет окончательного согласия,
– сказал Фесенко.
Уже известно, что американская делегация потом будет ехать в Россию. И там возможны два варианта развития ситуации. Или же они смогут объясниться, а 2 – 3 пункты будут оставаться открытыми, что крайне маловероятно. Или же Россия начнет вписывать свои различные "хотелки".
Путин, вероятно, захочет встретиться с Трампом. И уже вдвоем выработать совместный "мирный план",
– считает Фесенко.
Что известно о недавних мирных переговорах?
- 23 ноября в Женеве состоялись переговоры США, Европы и Украины. Там удалось скорректировать так называемый "мирный план" с учетом интересов нашего государства. Впрочем, ключевые вопросы так и не были решены.
- Уже 30 ноября состоялась вторая встреча между американской и украинской делегациями. Ее назвали непростой, но продуктивной. Данные об этой встрече разнятся. Были сообщения и об обсуждении территориальных вопросов. Но также сообщали, что встреча была в основном технической.
- Президент Зеленский заявил, что сейчас идут особые дни, когда многое может измениться. Украина усиленно работает, чтобы достойно закончить войну.