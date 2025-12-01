Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що поки рано робити висновки щодо мирних переговорів. Конкретних домовленостей нема, але процес йде.
Чого очікувати далі з переговорами?
Як наголосив Фесенко, тиждень тому у Женеві українська та американська делегація узгодили 19 або 20 пунктів щодо мирного плану. Були повідомлення, що низка питань залишається відкритим. І це мали б узгоджувати на рівні лідерів.
Американці нібито пропонують варіант з фактичним визнанням 3 регіонів за Росією. Це – неприйнятно. Також говорять про відведення українських сил з Донбасу. Навряд чи хтось в Україні на таке погодиться. Також нібито відкрите питання про гарантії безпеки. Що саме? Яка конкретика? Але територіальне питання та припинення вогню – ключові питання, за якими немає остаточної згоди,
– сказав Фесенко.
Вже відомо, що американська делегація згодом буде їхати до Росії. І там можливі два варіанти розвитку ситуації. Або ж вони зможуть порозумітися, а 2 – 3 пункти залишатимуться відкритими, що вкрай малоймовірно. Або ж Росія почне вписувати свої різні "хотілки".
Путін, ймовірно, захоче зустрітися з Трампом. І вже вдвох виробити спільний "мирний план",
– вважає Фесенко.
Що відомо про нещодавні мирні переговори?
- 23 листопада у Женеві відбулися переговори США, Європи та України. Там вдалося скоригувати так званий "мирний план" з урахуванням інтересів нашої держави. Утім, ключові питання так і не були вирішені.
- Вже 30 листопада відбулася друга зустріч між американською та українською делегаціями. Її назвали непростою, але продуктивною. Дані про цю зустріч різняться. Були повідомлення і про обговорення територіальних питань. Але також повідомляли, що зустріч була здебільшого технічною.
- Президент Зеленський заявив, що зараз йдуть особливі дні, коли багато що може змінитися. Україна посилено працює, аби гідно закінчити війну.