1 грудня глава держави зустрівся з французьким президентом Еммануелем Макроном у Парижі. На спільній пресконференції український лідер згадав за мирний план США, передає 24 Канал.
Що сказав Зеленський про переговори у Маямі?
Володимир Зеленський заявив, що перебуває на зв'язку із українською делегацією, яка зустрічалася з американцями у Флориді.
Президент запевнив, що між США та Україною будуть ще зустрічі та контакти з приводу мирного плану Трампа.
Зараз особливі дні, коли багато може змінитися. Причому щодня. Вчора були перемовини української делегації у США. Завтра спецпосланець Трампа буде у Росії. Ми дуже стараємося закінчити цю війну. І треба закінчити її гідно,
– наголосив політик.
Зеленський зауважив: якщо зараз усі працюватимуть не просто активно, а чесно заради миру і гарантованої безпеки, то це може призвести до того, що все складеться так, як потрібно Україні, Європі та США, і відповідатиме довгостроковим інтересам демократичного світу.
"Це війна тільки Росії. І саме вона має поставити у ній крапку", – нагадав президент.
Що відомо про переговори США та України щодо мирного плану?
- 23 листопада у Женеві відбувся перший раунд переговорів США, Європи та України. Мирний план скорегували з урахуванням інтересів Києва. Втім, ключові питання залишилися невирішеними. Йдеться про територіальні поступки, скорочення чисельності ЗСУ та відмову України від НАТО.
- 30 листопада у Маямі відбулася друга зустріч делегацій США та України щодо мирного плану. Одні ЗМІ пишуть, що обговорення точилося навколо територій і виборів в Україні, а інші заперечують це, вказуючи, що перемовини мали технічний характер.
- За даними ЗМІ, текст мирної угоди сторонам погодитися не вдалося.