1 декабря глава государства встретился с французским президентом Эммануэлем Макроном в Париже. На совместной пресс-конференции украинский лидер вспомнил о мирном плане США, передает 24 Канал.
Что сказал Зеленский о переговорах в Майами?
Владимир Зеленский заявил, что находится на связи с украинской делегацией, которая встречалась с американцами во Флориде.
Президент заверил, что между США и Украиной будут еще встречи и контакты по поводу мирного плана Трампа.
Сейчас особые дни, когда многое может измениться. Причем ежедневно. Вчера были переговоры украинской делегации в США. Завтра спецпосланник Трампа будет в России. Мы очень стараемся закончить эту войну. И надо закончить ее достойно,
– подчеркнул политик.
Зеленский отметил: если сейчас все будут работать не просто активно, а честно ради мира и гарантированной безопасности, то это может привести к тому, что все сложится так, как нужно Украине, Европе и США, и будет отвечать долгосрочным интересам демократического мира.
"Это война только России. И именно она должна поставить в ней точку", – напомнил президент.
Что известно о переговорах США и Украины по мирному плану?
- 23 ноября в Женеве состоялся первый раунд переговоров США, Европы и Украины. Мирный план скорректировали с учетом интересов Киева. Впрочем, ключевые вопросы остались нерешенными. Речь идет о территориальных уступках, сокращении численности ВСУ и отказе Украины от НАТО.
- 30 ноября в Майами состоялась вторая встреча делегаций США и Украины по мирному плану. Одни СМИ пишут, что обсуждение шло вокруг территорий и выборов в Украине, а другие отрицают это, указывая, что переговоры имели технический характер.
- По данным СМИ, текст мирного соглашения сторонам согласиться не удалось.