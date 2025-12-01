Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Читайте также Принуждение Украины к капитуляции: как Виткофф помог России "продать" свой план Трампу и как на это реагируют в США

Есть ли прогресс в переговорах?

По словам источников издания, переговоры были сосредоточены уже не столько на согласованной в Женеве рамке, сколько на тех спорных вопросах, которые до сих пор остаются нерешенными.

То есть мы не говорим о том, что у нас есть сейчас стопроцентное понимание финального текста, но это был еще один шаг вперед,

– пояснил собеседник журналистов.

Он добавил, что американская сторона понимает свою главную задачу и она заключается не в том, чтобы в чем-то убедить Украину.

Они понимают, что есть вторая сторона, и к какому бы общему знаменателю они не пришли с Украиной, остается российская сторона, с которой им еще работать. И они понимают, что там сложнее,

– отметил источник.

Также значительная часть обсуждений была посвящена территориальному вопросу. Американская сторона, которая позиционирует себя как посредник в переговорах, передала Украине требования России по полному отводу украинских сил с Донбасса.

Между тем украинская делегация на встрече объяснила, почему такой вариант неприемлем: из-за конституционных норм, позицию украинского общества и несоответствие реальной ситуации на фронте.

Украинская сторона также отдельно очертила перед американскими представителями свою позицию относительно вступления в НАТО. В частности, делегация отметила, что евроатлантический курс закреплен в Конституции, а внесение изменений в нее ради достижения мирного соглашения создало бы опасный прецедент.

Какие заявления о встрече сделали стороны?