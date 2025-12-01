Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Читайте також Примус України до капітуляції: як Віткофф допоміг Росії "продати" свій план Трампу та як на це реагують у США

Чи є прогрес у переговорах?

За словами джерел видання, переговори були зосереджені вже не стільки на узгодженій у Женеві рамці, скільки на тих спірних питаннях, які досі залишаються невирішеними.

Тобто ми не говоримо про те, що у нас є зараз стовідсоткове розуміння фінального тексту, але це був ще один крок вперед,

– пояснив співрозмовник журналістів.

Він додав, що американська сторона розуміє свою головну задачу і вона полягає не в тому, щоб у чомусь переконати Україну.

Вони розуміють, що є друга сторона, і до якого б спільного знаменника вони не дійшли з Україною, залишається російська сторона, з якою їм ще працювати. І вони розуміють, що там складніше,

– зазначило джерело.

Також значна частина обговорень була присвячена територіальному питанню. Американська сторона, яка позиціює себе як посередник у переговорах, передала Україні вимоги Росії щодо повного відведення українських сил із Донбасу.

Тим часом українська делегація на зустрічі пояснила, чому такий варіант неприйнятний: через конституційні норми, позицію українського суспільства та невідповідність реальній ситуації на фронті.

Українська сторона також окремо окреслила перед американськими представниками свою позицію щодо вступу до НАТО. Зокрема, делегація наголосила, що євроатлантичний курс закріплений у Конституції, а внесення змін до неї заради досягнення мирної угоди створило б небезпечний прецедент.

Які заяви щодо зустрічі зробили сторони?