Як Рубіо прокоментував хід переговорів з Україною?

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що сторони вже на половині шляху "забезпечення суверенності і незалежності України". За його словами, між сторонами відбувся "значний поступ".

Ми за останні 10 місяців маємо значний поступ. Ми маємо значну підтримку і зараз обговорюємо майбутнє України, безпеку, щоб агресія не повторювалася, обговорюємо процвітання України і її відбудову,

– додав Умєров.

Він подякував американській стороні за те, що Україну чують та за те, що вже було зроблено для досягнення миру.

Що відомо про зустріч у Маямі?