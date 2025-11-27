За словами дипломатів, деякі країни ЄС побоюються, що США можуть зайняти більш нейтральну позицію, що потенційно схилить баланс на користь Росії. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на матеріал Politico.

Актуально Україна це використає: мирний план викрив серйозний розкол у команді Трампа

Коли чекати безпекових гарантій від США?

Видання з посиланням на європейського дипломата та особу, обізнану з перебігом переговорів посилається на слова Марко Рубіо, який зазначив, що президент Дональд Трамп проведе переговори щодо гарантій безпеки для Києва, які мали б забезпечити стійкий захист країни, пізніше.

Водночас лідери України вважають західні гарантії безпеки ключовою умовою для будь-якої угоди з Росією. Зі свого боку члени НАТО намагаються визначити, як підтримати Україну у військовій та розвідувальній сфері.

Зі слів європейських дипломатів, США поки що не деталізують умови гарантій, а Білий дім підкреслює, що будь-який остаточний мирний план передбачатиме повні гарантії безпеки для України.

Адміністрація Трампа неодноразово підтверджувала, публічно і приватно, що будь-яка угода повинна передбачати повні гарантії безпеки та стримування для України,

– заявила заступниця речниці Білого дому Анна Келлі.

Раніше американські пропозиції включали скорочення чисельності української армії до 600 тисяч осіб без обмежень щодо російських військ, що викликало критику.

Проте Рубіо й американські чиновники подають 28-пунктний план лише як "відправну точку", а не як остаточну пропозицію.

Європейські експерти також відзначають, що пропозиція не містить положень про права людини, гуманітарне та міжнародне право, створюючи "дірки" у новій архітектурі безпеки Європи.

Як американці прагнуть погодити мирний план?