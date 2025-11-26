Американець додав, що Київ змушений буде "піти на поступки". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на New York Post.

Що думає Дрісколл про війну в Україні та її закінчення?

Перед зустріччю з росіянами Дрісколл передав мирний план Трампа із 28 пунктів президенту Зеленському. Це супроводжувалося "суворим повідомленням".

Послухайте, ось яка реальність ситуації. Україна зараз перебуває у невигідному становищі. США і НАТО мають обмежені можливості для того, щоб змінити вашу невигідну ситуацію на полі бою, і нинішній курс є нестійким. Тому доведеться піти на жорсткі поступки,

– цитують джерела New York Post міністра армії США.

Дрісколл говорив, що українські військові нібито зазнають неминучої поразки від путінської армії. Він вважає, що Росія має можливість вести війну нескінченно, а ситуація для України буде лишень погіршуватися.

Так, Дрісколл наполягав на негайному підписанні мирного плану США Києвом.

Потім він поїхав на зустріч із росіянами, але досі незрозуміло, якого саме прогресу досяг з ними.

Що відомо про переговори в Абу-Дабі?