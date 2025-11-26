Росія "чекає на цей візит". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське агентство ТАСС.

Дивіться також У Зеленського вперше відреагували на зливи записів Віткоффа

У Москві чекають на візит Віткоффа

За словами Пєскова, у Росії "чекають на такий візит" і розраховують на подальші контакти з чинним президентом США Дональдом Трампом.

Таким чином він фактично підтвердив інформацію, яку раніше озвучив помічник Путіна Юрій Ушаков.

Віткофф обговорить оновлену угоду у Москві