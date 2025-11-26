Росія "чекає на цей візит". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське агентство ТАСС.
У Москві чекають на візит Віткоффа
За словами Пєскова, у Росії "чекають на такий візит" і розраховують на подальші контакти з чинним президентом США Дональдом Трампом.
Таким чином він фактично підтвердив інформацію, яку раніше озвучив помічник Путіна Юрій Ушаков.
Віткофф обговорить оновлену угоду у Москві
Трамп доручив Стіву Віткоффу їхати до Москви для переговорів з Путіним.
Водночас президент США відправляє міністра армії Дена Дрісколла на зустріч з українською стороною.
Білий дім переймається, що Росія може відкинути оновлений мирний план, який став більш прийнятним для Києва.
Початкова версія плану була змінена, з неї зникли обмеження для ЗСУ та заборона членства в НАТО, але немає ознак, що Путін погодиться на таку угоду.