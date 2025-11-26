Така інформація ЗМІ може сколихнути внутрішню політику США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Михайла Подоляка у телеграмі.
Як у Зеленського коментують злив записів розмов Віткоффа й Ушакова?
Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк пояснив, що Україна і США працюють над створенням реалістичного механізму припинення війни: гарантії безпеки, роль союзників, наслідки для Росії в разі повторної агресії.
Водночас історія з неформальними контактами, записами розмов, витоками впливає на внутрішню політику США. Україна не має відношення до цих публікацій ЗМІ.
Ми діємо прямо: в межах партнерських домовленостей, із прозорою логікою й абсолютно зрозумілими для наших союзників червоними лініями,
– пояснив Подоляк.
Володимир Зеленський готовий обговорити з Дональдом Трампом найчутливіші питання потенційної угоди – території, чисельність війська, альянсні можливості.
"Зрозуміло, що без особистої розмови президентів коректно відповісти на найчутливіші питання неможливо. Так само зрозуміло, що РФ поки не демонструє бажання закінчувати війну…" – каже радник президента.
Віткофф хотів радити Путіну, коли і як говорити з Трампом
Спецпосланець США Стів Віткофф обговорював з помічником Путіна Юрієм Ушаковим, як представити мирний план Трампу.
Віткофф радив, щоб Путін поговорив з Трампом і привітав його з мирною угодою в Газі перед візитом Зеленського до Вашингтона.