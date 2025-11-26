Така інформація ЗМІ може сколихнути внутрішню політику США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Михайла Подоляка у телеграмі.

Як у Зеленського коментують злив записів розмов Віткоффа й Ушакова?

Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк пояснив, що Україна і США працюють над створенням реалістичного механізму припинення війни: гарантії безпеки, роль союзників, наслідки для Росії в разі повторної агресії.

Водночас історія з неформальними контактами, записами розмов, витоками впливає на внутрішню політику США. Україна не має відношення до цих публікацій ЗМІ.

Ми діємо прямо: в межах партнерських домовленостей, із прозорою логікою й абсолютно зрозумілими для наших союзників червоними лініями,

– пояснив Подоляк.

Володимир Зеленський готовий обговорити з Дональдом Трампом найчутливіші питання потенційної угоди – території, чисельність війська, альянсні можливості.

"Зрозуміло, що без особистої розмови президентів коректно відповісти на найчутливіші питання неможливо. Так само зрозуміло, що РФ поки не демонструє бажання закінчувати війну…" – каже радник президента.

Віткофф хотів радити Путіну, коли і як говорити з Трампом