Такая информация СМИ может всколыхнуть внутреннюю политику США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Михаила Подоляка в телеграмме.
Как у Зеленского комментируют слив записей разговоров Виткоффа и Ушакова?
Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк объяснил, что Украина и США работают над созданием реалистичного механизма прекращения войны: гарантии безопасности, роль союзников, последствия для России в случае повторной агрессии.
В то же время история с неформальными контактами, записями разговоров, утечками влияет на внутреннюю политику США. Украина не имеет отношения к этим публикациям СМИ.
Мы действуем прямо: в рамках партнерских договоренностей, с прозрачной логикой и абсолютно понятными для наших союзников красными линиями,
– пояснил Подоляк.
Владимир Зеленский готов обсудить с Дональдом Трампом чувствительные вопросы потенциальной сделки – территории, численность войска, альянсные возможности.
"Понятно, что без личного разговора президентов корректно ответить на самые чувствительные вопросы невозможно. Так же понятно, что РФ пока не демонстрирует желание заканчивать войну..." – говорит советник президента.
Уиткофф хотел советовать Путину, когда и как говорить с Трампом
Спецпосланник США Стив Уиткофф обсуждал с помощником Путина Юрием Ушаковым, как представить мирный план Трампу.
Уиткофф советовал, чтобы Путин поговорил с Трампом и поздравил его с мирным соглашением в Газе перед визитом Зеленского в Вашингтон.