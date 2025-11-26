Такая информация СМИ может всколыхнуть внутреннюю политику США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Михаила Подоляка в телеграмме.

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк объяснил, что Украина и США работают над созданием реалистичного механизма прекращения войны: гарантии безопасности, роль союзников, последствия для России в случае повторной агрессии.

В то же время история с неформальными контактами, записями разговоров, утечками влияет на внутреннюю политику США. Украина не имеет отношения к этим публикациям СМИ.

Мы действуем прямо: в рамках партнерских договоренностей, с прозрачной логикой и абсолютно понятными для наших союзников красными линиями,

– пояснил Подоляк.

Владимир Зеленский готов обсудить с Дональдом Трампом чувствительные вопросы потенциальной сделки – территории, численность войска, альянсные возможности.

"Понятно, что без личного разговора президентов корректно ответить на самые чувствительные вопросы невозможно. Так же понятно, что РФ пока не демонстрирует желание заканчивать войну..." – говорит советник президента.

Уиткофф хотел советовать Путину, когда и как говорить с Трампом