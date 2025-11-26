Уиткофф в частности выражал свое уважение к Путину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Смотрите также В Белом доме опасаются, что Россия может отвергнуть обновленный мирный план, – NYT
Какие советы Уиткофф мог давать россиянам?
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 14 октября провел телефонный разговор с помощником Путина Юрием Ушаковым, который длился чуть дольше 5 минут. Он давал российскому коллеге советы, как представить Трампу проект мирного соглашения.
Уиткофф в частности выражал свое глубокое уважение Путину, и признал, что говорил Трампу, что, по его мнению, Россия всегда хотела мирного соглашения.
Они также обсуждали запланированный на тот момент визит Зеленского в Вашингтон. Уиткофф советовал, что Путин поговорил с Трампом по телефону быстрее, чем украинский президент прибудет в США.
Зеленский приедет в Белый дом в пятницу. Я пойду на эту встречу, потому что они хотят, чтобы я был там, но я думаю, что, если возможно, мы должны поговорить с вашим боссом перед этой пятничной встречей,
– цитирует Уиткоффа Bloomberg.
Ушаков спрашивал, "полезно" ли Путину позвонить Трампу перед этим, на что его американский коллега ответил, что да, и порекомендовал российскому диктатору поздравить Трампа с достижением мирного соглашения в Газе, сказать, что Россия его поддерживает и что он уважает президента США как человека мира.
Уиткофф также обсуждал с Ушаковым проект мирного соглашения, которое в итоге вылилось в 28 пунктов.
"Я вам скажу, я знаю, что нужно для заключения мирного соглашения. Донецк и, возможно, где-то обменяем территории. Но я говорю, что вместо таких разговоров давайте говорить с большей надеждой, потому что я думаю, что мы дойдем до соглашения. Президент (Трамп. – 24 Канал) предоставит мне много свободы и полномочий для достижения соглашения", – говорил спецпосланник США.
К слову, помощник Путина Юрий Ушаков и посланник Кирилл Дмитриев обсуждали мирный план, который должны были передать США. Их разговор также получило агентство Bloomberg.
Она может свидетельствовать о том, что "план Трампа" готовили именно Ушаков с Дмитриевым. Россияне опасались, что США изменят соглашение так, чтобы оно уже было невыгодно Москве.
Уиткофф обсудит обновленное соглашение в Москве
Трамп поручил Стиву Уиткоффу ехать в Москву для переговоров с Путиным.
В то же время президент США отправляет министра армии Дэна Дрисколла на встречу с украинской стороной.
Белый дом переживает, что Россия может отвергнуть обновленный мирный план, который стал более приемлемым для Киева.
Первоначальная версия плана была изменена, из нее исчезли ограничения для ВСУ и запрет членства в НАТО, но нет признаков, что Путин согласится на такое соглашение.