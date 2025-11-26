Уиткофф в частности выражал свое уважение к Путину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также В Белом доме опасаются, что Россия может отвергнуть обновленный мирный план, – NYT

Какие советы Уиткофф мог давать россиянам?

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 14 октября провел телефонный разговор с помощником Путина Юрием Ушаковым, который длился чуть дольше 5 минут. Он давал российскому коллеге советы, как представить Трампу проект мирного соглашения.

Уиткофф в частности выражал свое глубокое уважение Путину, и признал, что говорил Трампу, что, по его мнению, Россия всегда хотела мирного соглашения.

Они также обсуждали запланированный на тот момент визит Зеленского в Вашингтон. Уиткофф советовал, что Путин поговорил с Трампом по телефону быстрее, чем украинский президент прибудет в США.

Зеленский приедет в Белый дом в пятницу. Я пойду на эту встречу, потому что они хотят, чтобы я был там, но я думаю, что, если возможно, мы должны поговорить с вашим боссом перед этой пятничной встречей,

– цитирует Уиткоффа Bloomberg.

Ушаков спрашивал, "полезно" ли Путину позвонить Трампу перед этим, на что его американский коллега ответил, что да, и порекомендовал российскому диктатору поздравить Трампа с достижением мирного соглашения в Газе, сказать, что Россия его поддерживает и что он уважает президента США как человека мира.

Уиткофф также обсуждал с Ушаковым проект мирного соглашения, которое в итоге вылилось в 28 пунктов.

"Я вам скажу, я знаю, что нужно для заключения мирного соглашения. Донецк и, возможно, где-то обменяем территории. Но я говорю, что вместо таких разговоров давайте говорить с большей надеждой, потому что я думаю, что мы дойдем до соглашения. Президент (Трамп. – 24 Канал) предоставит мне много свободы и полномочий для достижения соглашения", – говорил спецпосланник США.

К слову, помощник Путина Юрий Ушаков и посланник Кирилл Дмитриев обсуждали мирный план, который должны были передать США. Их разговор также получило агентство Bloomberg.

Она может свидетельствовать о том, что "план Трампа" готовили именно Ушаков с Дмитриевым. Россияне опасались, что США изменят соглашение так, чтобы оно уже было невыгодно Москве.

Уиткофф обсудит обновленное соглашение в Москве