Трамп сообщил, что Уиткофф поедет в Москву представлять мирный план Путину. Президент США добавил, что по плану осталось согласовать лишь несколько разногласий. Он будет доработан в диалоге с обеими сторонами. Об этом он написал в своей соцсети.

"В надежде на завершение работы над этим мирным планом я поручил своему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве. В то же время министр армии США Дэн Дрисколл встретится с украинской стороной", – говорится в сообщении Трампа.