Мирний план США, який складався з 28 пунктів, переписали з урахування пропозицій від Києва та Москви. Залишилося узгодити лише кілька розбіжностей. Про це Дональд Трамп написав у власній соцмережі 25 листопада, передає 24 Канал.

Що відомо про поїздку Віткоффа до Москви?

Трамп повідомив, що доручив своєму спецпосланцю Стіву Віткоффу вирушити до Москви на переговори з очільником Кремля. Водночас міністру армії США Дену Дрісколлу політик наказав зустрітися з українською стороною.

Також Дональд Трамп висловив сподівання, що він невдовзі зможе зустрітися із Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Президент США підкреслив, що це відбудеться лише після того, як мирна угода буде остаточною або на завершальній стадії.

Під час пресконференції американський лідер припустив, що мирна угода між сторонами буде укладена незабаром.