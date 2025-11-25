Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост Трампа у Truth Social.
За яких умов може відбутися зустріч Трампа, Зеленського і Путіна?
Трамп зазначив, що зустріч може відбутися тільки коли угоду про припинення війни підпишуть або вона буде на завершальній стадії.
Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Зеленським та Путіним найближчим часом, але тільки коли угода про припинення цієї війни буде остаточно укладена або перебуватиме на завершальній стадії,
– Трамп.
План з 28 пунктів був удосконалений, однак Україна і США все ще мають розбіжності, зазначив він.
Трамп також доручив спецпосланцю Світу Віткоффу зустрітися з російською стороною у Москві, а міністру армії Дену Дрісколлу – з українцями.
Пост Трампа у Truth Social / Скриншот
Які пункти мирного плану не погодили США та Україна?
США та Україна узгодили більшість пунктів мирного плану, але три ключові питання залишаються спірними.
Спірні питання включають передачу частини українських територій Росії, обмеження чисельності ЗСУ до 600 тисяч та відмову від прагнення стати членом НАТО.