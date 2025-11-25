Зокрема, це питання територій. Володимир Зеленський заявив, що хоче цей момент обговорити безпосередньо з Дональдом Трампом, передає 24 Канал із посиланням на Axios.
Чи готова Україна відмовитися від НАТО?
Початкова версія плану також вимагала від України закріпити в Конституції відмову від вступу до НАТО, а від членів Альянсу – включити до свого статуту положення про те, що Україну не візьмуть до своїх лав у майбутньому.
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, чи змінився цей пункт плану.
За словами чиновника, Україна не відмовляється від свого конституційного права стати членом НАТО в майбутньому. Водночас він додав, що "ми живемо в реальності зараз". У цій реальності Україна не в НАТО.
Також Єрмак заявив, що у проєкті мирного плану передбачені гарантії безпеки від США та європейських союзників. Він назвав це "історичним рішенням". Очікується, що гарантії безпеки будуть юридично обов'язковими.
До слова, раніше у ЗМІ писали, що план Трампа передбачає гарантію безпеки для України за зразком 5 статті НАТО, що зобов'язує США та європейських союзників розглядати напад на Україну як на напад на всю трансатлантичну спільноту.
Останні новини про мирний план Трампа
- Нова редакція мирного плану США більше не містить обмеження чисельності ЗСУ. Раніше від України вимагали встановити ліміт на 600 тисяч військовослужбовців.
- Україна суттєво змінила мирний план США, вилучивши максималістські вимоги Росії, зменшивши кількість пунктів з 28 до 19.
- Київ та європейські партнери наполягають на тому, що теперішня лінія фронту має бути відправною точкою для територіальних дискусій.