Про це пише The Guardian, посилаючись на осіб, що знайомі з переговорами, передає 24 Канал. Видання зауважило, що 24 листопада європейські лідери попередили, що швидко домовленості не вдасться досягти.

Дивіться також Мирний план США прийнятний, а Європи – не підходить: деталі нової цинічної заяви Кремля

Що відомо про зміни до мирного плану Трампа?

План на 28 пунктів передбачав, що Україна має вивести війська з міст, які вона контролює на Донбасі, обмежити чисельність своєї армії, не вступати до НАТО тощо.

Під час переговорів у Женеві цей план суттєво переглянули. Тепер він містить лише 19 пунктів.

Київ та його європейські партнери стверджують, що теперішня лінія фронту має бути відправною точкою для територіальних дискусій. Вони кажуть, що не може бути визнання територій, захоплених Росією військовим шляхом, і що Київ повинен самостійно приймати рішення щодо вступу до ЄС та НАТО – те, на що Кремль хоче накласти вето або висунути умови,

– зазначили у The Guardian.

Як зауважив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, такі питання були "взяті в дужки", щоб Трамп і Зеленський вирішили їх пізніше.

У США назвали ці переговори "дуже позитивними". А українська делегація описала останню версію плану як більш реалістичну.

Водночас саме Росія не підтримала першого варіанту плану у 28 пунктів. Помічник Путіна Ушаков заявив, що документ "потребуватиме подальшого перероблення", бо частина положень "вимагатиме найдетальніших обговорень та перегляду між сторонами".

Останні новини щодо мирного плану США