Начальник відділу міжнародного військового співробітництва КС ТрО, майор та політолог Тарас Березовець розповів 24 Каналу, які пункти мирного плану найбільш обурили його. Він припустив, чи буде ухвалений мирний план у редакції США взагалі.

Важливо Мирний план США: чи є 28 пунктів планом капітуляції України та чи варто на це погоджуватися

Які пункти плану найбільш неприйнятні?

Березовець зауважив, що його найбільше розчарування та незадоволення викликає пункт мирного плану щодо підтвердження суверенітету України.

Він нагадав, що Росія повністю визнала територіальну цілісність України ще в 1997 році, коли Леонід Кучма і Борис Єльцин підписали велику угоду у Києві і її ратифікували Верховна Рада і Держдума.

Цей пункт мене дуже тригернув. Що означає – Росія буде підтверджувати територіальну цілісність України? Вона її вже порушила неодноразово. Спочатку у 2014 році, а потім у 2022-му. Тому який сенс підписувати угоди з Росією і вірити тому, що вона буде їх виконувати, якщо Москва вже не виконала їх неодноразово?

– наголосив політолог.

Також окрема історія, на його думку, пункт про скорочення Збройних Сил України.

Цей пункт навіть не буде обговорюватися, про що заявив президент України. А спікер ВР Руслан Стефанчук сказав, що цей пункт не може бути предметом обговорення – він поза нашими червоними лініями,

– підкреслив він.

Так само неприйнятний пункт, що стосується заборони України вступати в НАТО. Березовець звернув увагу на те, що це закріплено в нашій Конституції.

Насамперед це дуже складна процедура. Навіть неможливо уявити, як би на неї могли піти. Ніколи б не знайшлось потрібних 300 голосів для того, щоб змінити цей рядок Конституції ані у теперішньому складі парламенту, ані у наступному. За це ніколи не проголосують – це абсолютно зрозуміло,

– впевнений Тарас Березовець.

Також викликає питання пункт мирного плану щодо використання російських заморожених активів.

Зверніть увагу! У мирному плані США зазначено, що 100 мільярдів доларів із заморожених російських коштів будуть спрямовані у підприємства з відновлення та інвестування в Україну, які будуть очолювані США. І саме Сполучені Штати отримають 50% прибутку від цих проєктів. Решта заморожених російських активів буде інвестована в американо-російські інвестиційні проєкти.

"Не зрозуміле намагання США нажитися на російських грошах. Для такої країни, як наша, що зазнала жахливих руйнувань і жертв внаслідок російської агресії, це достатньо відчутна сума. А для Сполучених Штатів – ні. Зрештою в політиці можна робити багато речей, але не можна бути дріб'язковим. Це одна з найбільших помилок", – пояснив військовослужбовець.

Чи піде Україна на поступки?

Березовець зауважив, що немає сумніву у тому, що Україна не збиралася йти на поступки та віддавати Росії Донбас, визнавати окуповані регіони російськими, навіть якби, зокрема США, відмовили у частині допомоги, в обміні розвідданими, передачі озброєння або фінансової підтримки.

Дуже добре, що Володимир Зеленський чітко зрозумів, як треба правильно проводити перемовини з Дональдом Трампом. Він не став відмовляти президенту США, а одразу заявив про готовність до зустрічі та проведення консультацій,

– підкреслив політолог.

Майор ЗСУ додав, що, на його думку, багато з тих пунктів, які тригерять і військових, і українських громадян, не буде у фінальному тексті мирної угоди. І зрештою самої угоди найближчим часом точно не буде.

Як просувається обговорення мирного плану від США?