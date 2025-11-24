Начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТрО, майор и политолог Тарас Березовец рассказал 24 Каналу, какие пункты мирного плана наиболее возмутили его. Он предположил, будет ли принят мирный план в редакции США вообще.

Какие пункты плана наиболее неприемлемы?

Березовец отметил, что его наибольшее разочарование и недовольство вызывает пункт мирного плана о подтверждении суверенитета Украины.

Он напомнил, что Россия полностью признала территориальную целостность Украины еще в 1997 году, когда Леонид Кучма и Борис Ельцин подписали большое соглашение в Киеве и его ратифицировали Верховная Рада и Госдума.

Этот пункт меня очень триггернул. Что означает – Россия будет подтверждать территориальную целостность Украины? Она ее уже нарушила неоднократно. Сначала в 2014 году, а затем в 2022-м. Поэтому какой смысл подписывать соглашения с Россией и верить тому, что она будет их выполнять, если Москва уже не выполнила их неоднократно?

– подчеркнул политолог.

Также отдельная история, по его мнению, пункт о сокращении Вооруженных Сил Украины.

Этот пункт даже не будет обсуждаться, о чем заявил президент Украины. А спикер ВР Руслан Стефанчук сказал, что этот пункт не может быть предметом обсуждения – он вне наших красных линий,

– подчеркнул он.

Так же неприемлем пункт, касающийся запрета Украины вступать в НАТО. Березовец обратил внимание на то, что это закреплено в нашей Конституции.

Прежде всего это очень сложная процедура. Даже невозможно представить, как бы на нее могли пойти. Никогда бы не нашлось нужных 300 голосов для того, чтобы изменить эту строку Конституции ни в нынешнем составе парламента, ни в следующем. За это никогда не проголосуют – это абсолютно понятно,

– уверен Тарас Березовец.

Также вызывает вопросы пункт мирного плана по использованию российских замороженных активов.

Обратите внимание! В мирном плане США указано, что 100 миллиардов долларов из замороженных российских средств будут направлены в предприятия по восстановлению и инвестированию в Украину, которые будут возглавляться США. И именно Соединенные Штаты получат 50% прибыли от этих проектов. Остальные замороженные российскиех активы будут инвестированы в американо-российские инвестиционные проекты.

"Не понятна попытка США нажиться на российских деньгах. Для такой страны, как наша, подвергшейся ужасным разрушениям и жертвам в результате российской агрессии, это достаточно ощутимая сумма. А для Соединенных Штатов – нет. В конце концов в политике можно делать много вещей, но нельзя быть мелочным. Это одна из самых больших ошибок", – объяснил военнослужащий.

Пойдет ли Украина на уступки?

Березовец отметил, что нет сомнения в том, что Украина не собиралась идти на уступки и отдавать России Донбасс, признавать оккупированные регионы российскими, даже если бы, в частности США, отказали в части помощи, в обмене разведданными, передачи вооружения или финансовой поддержки.

Очень хорошо, что Владимир Зеленский четко понял, как надо правильно проводить переговоры с Дональдом Трампом. Он не стал отказывать президенту США, а сразу заявил о готовности к встрече и проведению консультаций,

– подчеркнул политолог.

Майор ВСУ добавил, что, по его мнению, многие из тех пунктов, которые триггерять и военных, и украинских граждан, не будет в финальном тексте мирного соглашения. И в конце концов самого соглашения в ближайшее время точно не будет.

