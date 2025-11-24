Однако пока точные изменения и уточнения не разглашаются. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на материал Financial Times.
Что известно об обновлении документа?
Украинская сторона детально проработала с американскими представителями каждый пункт предложенного плана, после чего некоторые положения были полностью изъяты, а другие – переписаны.
По данным СМИ, стороны якобы внесли изменения в спорные пункты, в частности относительно численности украинской армии, Запорожской АЭС, формата обмена пленными и возвращения осужденных.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что стороны достигли "конструктивного прогресса". Впрочем, окончательное соглашение требует одобрения президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, прежде чем оно будет отправлено в Москву.
Совместное заявление подчеркивает важность суверенитета Украины и стремление к "длительному и справедливому миру".
К слову, свой комментарий относительно изменения плана предоставили и в Офисе президента. Так, советник руководителя ОП Александр Бевз рассказал, что вокруг документа распространилось значительно больше спекуляций, чем реальных фактов. Кроме того, украинская делегация столкнулась с многочисленными манипуляциями во время подготовки встречи.
Европейские лидеры выразили серьезные опасения относительно санкций против России и замороженных активов, считая, что часть этих вопросов должна принадлежать к компетенции Евросоюза. Три основных принципа, которые сейчас обсуждаются в ЕС, включают:
сохранение территориальной целостности Украины;
безопасность и численность ее вооруженных сил без внешних ограничений;
активную роль ЕС в обеспечении мира.
В то же время в США продолжается внутренняя дискуссия. Ведь часть должностных лиц критикует план, опасаясь чрезмерных уступок в пользу Кремля, тогда как другие поддерживают "реалистичный" подход Трампа, который позволяет вести переговоры, не отказываясь от принципиальных позиций.
Следующий раунд переговоров между США, Украиной и европейскими лидерами запланирован на ближайшие дни для согласования общей позиции перед тем, как план предложат России.
Как Украина оценивает мирные переговоры в Женеве?
Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица охарактеризовал переговоры как длительные, но результативные. Соответствующее заявление сделал и глава украинской делегации на переговорах в Женеве Андрей Ермак.
Со своей стороны президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация возвращается домой после встречи в Женеве. Он ожидает получить полный доклад о результатах и ключевых моментах позиций партнеров вечером 24 ноября.