Однако пока точные изменения и уточнения не разглашаются. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на материал Financial Times.

Что известно об обновлении документа?

Украинская сторона детально проработала с американскими представителями каждый пункт предложенного плана, после чего некоторые положения были полностью изъяты, а другие – переписаны.

По данным СМИ, стороны якобы внесли изменения в спорные пункты, в частности относительно численности украинской армии, Запорожской АЭС, формата обмена пленными и возвращения осужденных.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что стороны достигли "конструктивного прогресса". Впрочем, окончательное соглашение требует одобрения президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, прежде чем оно будет отправлено в Москву.

Совместное заявление подчеркивает важность суверенитета Украины и стремление к "длительному и справедливому миру".

К слову, свой комментарий относительно изменения плана предоставили и в Офисе президента. Так, советник руководителя ОП Александр Бевз рассказал, что вокруг документа распространилось значительно больше спекуляций, чем реальных фактов. Кроме того, украинская делегация столкнулась с многочисленными манипуляциями во время подготовки встречи.

Европейские лидеры выразили серьезные опасения относительно санкций против России и замороженных активов, считая, что часть этих вопросов должна принадлежать к компетенции Евросоюза. Три основных принципа, которые сейчас обсуждаются в ЕС, включают:

сохранение территориальной целостности Украины;

безопасность и численность ее вооруженных сил без внешних ограничений;

активную роль ЕС в обеспечении мира.

В то же время в США продолжается внутренняя дискуссия. Ведь часть должностных лиц критикует план, опасаясь чрезмерных уступок в пользу Кремля, тогда как другие поддерживают "реалистичный" подход Трампа, который позволяет вести переговоры, не отказываясь от принципиальных позиций.

Следующий раунд переговоров между США, Украиной и европейскими лидерами запланирован на ближайшие дни для согласования общей позиции перед тем, как план предложат России.

Как Украина оценивает мирные переговоры в Женеве?