Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Смотрите также Встреча в Женеве была долгой, но продуктивной, – Кислица

Что сказал Зеленский о переговорах в Женеве?

Президент рассказал, что надеется на достижение нужных результатов.

По итогам докладов будем определяться относительно дальнейших шагов, тайминга. Продолжим координироваться с Европой и другими партнерами в мире. Рассчитываем на достижение нужных результатов, и я благодарен всем, кто с Украиной,
– сказал Зеленский.

Последние новости о мирном плане: коротко о главном

  • Владимир Зеленский заявил, что страна находится в критическом моменте и продолжает работать с партнерами для согласования мирного плана США. Он призвал иностранные парламенты поддерживать Украину и оказывать давление на Россию.

  • Сейчас Штаты отказались от жесткого срока подписания мирного плана до 27 ноября, предоставляя более гибкие сроки. Однако Дональд Трамп заявил, что Зеленскому все равно придется одобрить план.

  • Также отмечалось, что украинская и американская делегации согласовали большинство пунктов мирного плана США, в частности вопрос численности армии и обмена пленными. Однако спорными остаются вопросы о территории и вступление Украины в НАТО, которые планируется обсудить на уровне президентов Украины и США.