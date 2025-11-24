Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Кислицы в соцсети Х.

Как прошли переговоры 23 ноября?

Сергей Кислица был одним из участников украинской делегации в Женеве. По итогам встречи он опубликовал лаконичный пост.

Сохраняйте спокойствие и оставайтесь украинцами, что бы ни случилось. Это было длинное, но продуктивное воскресенье в Женеве,

– подчеркнул первый заместитель главы МИД.

Интересно! Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сейчас Вашингтон вносит "некоторые изменения" в мирный план, предположительно на основе украинских предложений, "в надежде еще больше сократить разногласия и приблизиться к варианту, который устроит и Украину, и, очевидно, Соединенные Штаты".

Встреча в Женеве: кратко