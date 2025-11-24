Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Кислицы в соцсети Х.
Как прошли переговоры 23 ноября?
Сергей Кислица был одним из участников украинской делегации в Женеве. По итогам встречи он опубликовал лаконичный пост.
Сохраняйте спокойствие и оставайтесь украинцами, что бы ни случилось. Это было длинное, но продуктивное воскресенье в Женеве,
– подчеркнул первый заместитель главы МИД.
Интересно! Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сейчас Вашингтон вносит "некоторые изменения" в мирный план, предположительно на основе украинских предложений, "в надежде еще больше сократить разногласия и приблизиться к варианту, который устроит и Украину, и, очевидно, Соединенные Штаты".
Встреча в Женеве: кратко
По итогам встречи в Женеве США и Украина сделали совместное заявление. Страны заявили, что переговоры были конструктивными, сосредоточенными и полными взаимного уважения.
В то же время в заявлении отмечается, что окончательные решения по мирному рамочному документу будут принимать президенты Украины и США.
Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина находится "в критическом моменте", а некоторые политики пытаются оказывать давление. По словам президента, Киев сотрудничает с партнерами, чтобы описанные компромиссы не ослабляли, а наоборот усиливали Украину.