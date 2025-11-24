Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Есть ли прогресс в мирных переговорах?
Марко Рубио приветствовал "огромный прогресс" в мирных переговорах после встречи делегаций США и Украины в Женеве, но добавил, что командам "нужно больше времени".
Он сообщил, что США вносят "некоторые изменения" в мирный план, предположительно на основе украинских предложений, "в надежде еще больше сократить разногласия и приблизиться к варианту, который устроит и Украину, и, очевидно, Соединенные Штаты".
Я не хочу объявлять победу или окончательность. Еще есть над чем работать, но сегодня мы гораздо дальше впереди, чем были, когда начинали сегодня утром, и точно чем неделю назад,
– заявил госсекретарь США.
Также он подчеркнул: "Нам просто нужно больше времени, чем имеем сейчас. Я искренне верю, что мы этого достигнем".
Интересно! Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире 24 Канала заявил, что Россия стремится к тому, чтобы "мирный план" из 28 пунктов не менялся. Поэтому реакция на обновленный документ со стороны Кремля, по мнению политолога, может быть разной. Он предполагает, что Москва заявит о продолжении поддержки миротворчески настроенного Трампа, скажет, что его план в общих чертах может ею быть принят, но с поправкой.
Мирный план США и переговоры: кратко
По итогам встречи в Женеве США и Украина сделали совместное заявление. Страны заявили, что переговоры были конструктивными, сосредоточенными и полными взаимного уважения. Отмечается, что окончательные решения по мирному рамочному документу будут принимать президенты Украины и США.
СМИ сообщают, что Владимир Зеленский, предположительно, в ближайшее время отправится в США. Встреча лидеров двух стран может состояться уже на ближайшей неделе.
Напомним, Дональд Трамп хочет, чтобы мирное соглашение было заключено ко Дню благодарения – 27 ноября. В то же время американский президент отмечал, что "сроки заключения соглашения – гибкие".