Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian .

Трамп требует подписания соглашения 27 ноября – именно тогда, когда в США будут праздновать День благодарения. По мнению Фридриха Мерца, до подписания мирного плана все еще очень и очень далеко.

Это не означает, что ее полностью невозможно достичь. Но я скептически отношусь к тому, что такой результат возможен, учитывая нынешние разногласия,

– отметил канцлер.

Мирный план Трампа: что стоит знать?