Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Смотрите также Команда Трампа ищет рычаги: как они могут направить давление на Путина
Что сказал Мерц о мирном плане США?
Трамп требует подписания соглашения 27 ноября – именно тогда, когда в США будут праздновать День благодарения. По мнению Фридриха Мерца, до подписания мирного плана все еще очень и очень далеко.
Это не означает, что ее полностью невозможно достичь. Но я скептически отношусь к тому, что такой результат возможен, учитывая нынешние разногласия,
– отметил канцлер.
Мирный план Трампа: что стоит знать?
"Мирный план" Трампа, опубликованный Politico, содержит 28 пунктов, включая ограничение численности Вооруженных Сил Украины и запрет на вступление в НАТО. Ранее украинские и европейские чиновники раскритиковали его, отметив, что он выгоден только Москве.
По данным СМИ, Дональд Трамп узнал о мирном плане США по войне в Украине только в последний момент. Сообщается, что разработкой документа занимались спецпредставители США и России – Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев.
Однако в Женеве 23 ноября состоялись переговоры по мирному плану. По их итогам госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон внесет изменения в документ.