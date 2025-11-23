Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, ознакомленных с этим вопросом, передает 24 Канал.

Кто создал мирный план США?

Собеседники издания рассказали, что план разработали спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев. Это произошло во время их встречи в Майами в октябре.

Согласно обнародованной информации, участие в вышеупомянутой встрече дипломатов также принял зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, который ранее работал с Уиткоффом над мирным соглашением между Израилем и ХАМАС.

Госсекретарь США Марко Рубио долгое время оставался вне обсуждения плана, как и Трамп, который узнал о нем просто в последний момент, но одобрил после того, как ему сообщили о его создании.

Напомним, что в Белом доме уверяли, мол, мирный план стал результатом месячной работы Рубио и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа учитывая предложения, которые якобы поступали как от украинцев, так и от россиян.

Что заявлял Трамп о мирном плане?