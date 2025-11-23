Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Государственного секретаря США Марко Рубио.

Что Рубио говорит о мирном плане Трампа?

По словам госсекретаря, мирное предложение разработали Соединенные Штаты. Оно базируется на предложении российской стороны. В то же время предложение якобы также базируется на предыдущих и текущих предложениях Украины.

Дипломат отметил, что мирный план предлагается как прочная основа для мирных переговоров.

Впрочем, сенаторы, которые критически относятся к подходу Трампа к завершению войны, заявили AP, что говорили с Марко Рубио. По их словам, госсекретарь рассказал, что мирный план, который предлагает Трамп, является "списком желаний" россиян, а не настоящим предложением, которое отражает позиции Вашингтона.

В свою очередь, Рубио намекнул, что сенаторы ошибаются, хотя именно он, по их словам, был источником этой информации. Госсекретарь повторил утверждение, что Вашингтон ответственен за план, который с самого начала удивил многих своей приверженностью к позициям Москвы. Представитель Госдепа Томми Пиготт назвал слова сенаторов неправдой.

Мирный план США, по словам Белого дома, стал результатом месячной работы Рубио и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с учетом предложений, которые якобы поступали как от украинцев, так и от россиян.

Независимый сенатор от Мену Ангус Кинг считает, что план лишь вознаградит Москву за ее агрессию и станет сигналом другим лидерам, которые угрожают соседям.

"Это вознаграждение агрессии. Здесь все просто. Нет никакого этического, юридического, морального или политического обоснования российских претензий на восток Украины", – сказал Кинг.

Последние новости о мирном плане США: что известно?