Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Державного секретаря США Марко Рубіо.

Дивіться також Мирний план США: чи є 28 пунктів планом капітуляції України та чи варто на це погоджуватися

Що Рубіо каже про мирний план Трампа?

За словами держсекретаря, мирну пропозицію розробили Сполучені Штати. Вона базується на пропозиції російської сторони. Водночас пропозиція нібито також базується на попередніх і поточних пропозиціях України.

Дипломат зауважив, що мирний план пропонується як міцна основа для мирних переговорів.

Втім, сенатори, які критично ставляться до підходу Трампа до завершення війни, заявили AP, що говорили з Марко Рубіо. За їхніми словами, держсекретар розповів, що мирний план, який пропонує Трамп, є "списком бажань" росіян, а не справжньою пропозицією, яка відображає позиції Вашингтона.

Своєю чергою, Рубіо натякнув, що сенатори помиляються, хоча саме він, за їхніми словами, був джерелом цієї інформації. Держсекретар повторив твердження, що Вашингтон відповідальний за план, який від самого початку здивував багатьох своєю прихильністю до позицій Москви. Речник Держдепу Томмі Піготт назвав слова сенаторів неправдою.

Мирний план США, за словами Білого дому, став результатом місячної роботи Рубіо та спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа з урахуванням пропозицій, які нібито надходили як від українців, так і від росіян.

Незалежний сенатор від Мену Ангус Кінг вважає, що план лише винагородить Москву за її агресію і стане сигналом іншим лідерам, які погрожують сусідам.

"Це винагорода агресії. Тут усе просто. Немає жодного етичного, юридичного, морального чи політичного обґрунтування російських претензій на схід України", – сказав Кінг.

Останні новини про мирний план США: що відомо?