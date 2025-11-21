Про це заявила заступниця постпреда України при ООН Христина Гайовишин під час засідання Ради Безпеки ООН, передає 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Що Україна заявила у ООН?

У своєму виступі Гайовишин підкреслила: Україна ніколи не визнає жодну тимчасово окуповану територію "російською", не погодиться на обмеження свого права на оборону чи суверенний вибір міжнародних союзів. Вона також закликала Радбез ухвалити резолюцію про повне та негайне припинення вогню.

Гайовишин наголосила, що постійні атаки Росії свідчать не лише про воєнну ескалацію, а й про небажання Москви рухатися до миру. За її словами, "кожна російська ракета… є заявою, що Москва віддає перевагу ескалації, а не діалогу".

Дипломатка підкреслила, що з початку великої війни Україна підтримувала всі реалістичні ініціативи, спрямовані на встановлення справедливого миру. Вона також зазначила, що Київ схвально ставиться до зусиль президента Дональда Трампа щодо припинення війни й готовий працювати з США, європейськими партнерами та союзниками по світу.

Гайовишин підтвердила отримання проєкту американського мирного плану. Україна визначила ключові принципи, які повинні бути збережені, і готова долучатися до робочого обговорення документа для забезпечення справедливого завершення війни.

Ніколи не буде жодного визнання – формального чи будь-якого іншого – української території, тимчасово окупованої РФ, як "російської". Наша земля не продається,

– підкреслила вона.

Окрім цього, Київ не прийме обмеження розміру чи спроможностей своїх Збройних сил та не дозволить втручання у своє право на вибір союзів.

Вона також наголосила, що Україна "не винагороджуватиме геноцидні наміри, які лежать в основі російської агресії, підривом нашої ідентичності, включно з нашою мовою".

Гайовишин закликала світ продовжувати підтримувати Україну, адже посилення української обороноздатності – це не ескалація, а єдиний спосіб змусити Росію рухатися до реального миру. За її словами, Кремль не зупиниться без комплексного міжнародного тиску.

"Мир потребує посилення безпеки та стабільної фінансової допомоги Україні", – підкреслила дипломатка.

Вона знову звернулася до членів Радбезу із закликом ухвалити резолюцію про "повне, негайне й безумовне припинення вогню", підкресливши, що саме це є стартовою умовою для предметних мирних переговорів.

