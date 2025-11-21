Об этом заявила заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин во время заседания Совета Безопасности ООН, передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Что Украина заявила в ООН?

В своем выступлении Гайовишин подчеркнула: Украина никогда не признает ни одну временно оккупированную территорию "российской", не согласится на ограничение своего права на оборону или суверенный выбор международных союзов. Она также призвала Совбез принять резолюцию о полном и немедленном прекращении огня.

Гайовишин отметила, что постоянные атаки России свидетельствуют не только о военной эскалации, но и о нежелании Москвы двигаться к миру. По ее словам, "каждая российская ракета... является заявлением, что Москва предпочитает эскалацию, а не диалог".

Дипломат подчеркнула, что с начала большой войны Украина поддерживала все реалистичные инициативы, направленные на установление справедливого мира. Она также отметила, что Киев одобрительно относится к усилиям президента Дональда Трампа по прекращению войны и готов работать с США, европейскими партнерами и союзниками по миру.

Гайовишин подтвердила получение проекта американского мирного плана. Украина определила ключевые принципы, которые должны быть сохранены, и готова участвовать в рабочем обсуждении документа для обеспечения справедливого завершения войны.

Никогда не будет никакого признания – формального или любого другого – украинской территории, временно оккупированной РФ, как "российской". Наша земля не продается,

– подчеркнула она.

Кроме этого, Киев не примет ограничения размера или возможностей своих Вооруженных сил и не позволит вмешательства в свое право на выбор союзов.

Она также отметила, что Украина "не будет вознаграждать геноцидные намерения, которые лежат в основе российской агрессии, подрывом нашей идентичности, включая наш язык".

Гайовишин призвала мир продолжать поддерживать Украину, ведь усиление украинской обороноспособности – это не эскалация, а единственный способ заставить Россию двигаться к реальному миру. По ее словам, Кремль не остановится без комплексного международного давления.

"Мир требует усиления безопасности и стабильной финансовой помощи Украине", – подчеркнула дипломат.

Она снова обратилась к членам Совбеза с призывом принять резолюцию о "полном, немедленном и безусловном прекращении огня", подчеркнув, что именно это является стартовым условием для предметных мирных переговоров.

