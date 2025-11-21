Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.
Что предлагает Европа?
Мирный план администрации Трампа для Украины требует от Киева значительных территориальных уступок и уступок по безопасности, и одновременно предлагает Москве значительные экономические и политические стимулы.
Высокопоставленные чиновники администрации Трампа работали над планом в течение последнего месяца и обсуждали его с украинскими коллегами в последние дни.
Зато европейский план завершения войны должен быть более выгодным для Украины.
Чиновники надеются представить его в ближайшее время, но Киев пока не дал согласия присоединиться к нему,
По словам журналистов, подготовкой нового плана Европа может выражать недовольство предложением США.
Ожидается, что уже в пятницу, 21 ноября, госсекретарь Марко Рубио обсудит американскую инициативу с европейцами.
Новый мирный план США: кратко
Администрация Трампа одобрила план потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией, который состоит из 28 пунктов. Чиновники США уверяют, что он должен обеспечить гарантии безопасности и условия для "длительного мира".
Согласно плану, Украина должна оставить Донбасс, сократить армию вдвое и отказаться от ключевых категорий вооружения, включая дальнобойное оружие. В обмен на это Россия якобы обещает не нападать снова на Украину.
Владимир Зеленский обсудил с американской делегацией мирный план Трампа. Он объяснил американской делегации моменты, которые являются принципиальными для Украины. Уже в ближайшие дни президент также планирует провести телефонный разговор с Дональдом Трампом.