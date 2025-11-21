Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Что предлагает Европа?

Мирный план администрации Трампа для Украины требует от Киева значительных территориальных уступок и уступок по безопасности, и одновременно предлагает Москве значительные экономические и политические стимулы.

Высокопоставленные чиновники администрации Трампа работали над планом в течение последнего месяца и обсуждали его с украинскими коллегами в последние дни.

Зато европейский план завершения войны должен быть более выгодным для Украины.

Чиновники надеются представить его в ближайшее время, но Киев пока не дал согласия присоединиться к нему,

– говорится в материале.

По словам журналистов, подготовкой нового плана Европа может выражать недовольство предложением США.

Ожидается, что уже в пятницу, 21 ноября, госсекретарь Марко Рубио обсудит американскую инициативу с европейцами.

Новый мирный план США: кратко