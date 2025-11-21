Во время вечернего обращения к украинцам за 20 ноября глава государства подтвердил, что имел встречу с представителями США. Те представили ему американское видение окончания войны – пункты мирного плана, передает 24 Канал.
Как Зеленский отреагировал на мирный план Трампа?
Владимир Зеленский напомнил, что с первых дней войны Украина занимает одну чрезвычайно простую позицию: ей нужен настоящий мир, который бы сделал невозможным повторное вторжение России, уважал ее независимость, суверенитет и достоинство украинского народа.
По словам президента, он объяснил американской делегации моменты, которые являются принципиальными для Украины. Как результат – стороны договорились вместе работать над мирными предложениями.
Мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу – Украина, Соединенные Штаты и наши друзья и партнеры в Европе и мире,
– подчеркнул политик.
Также он сообщил, что в ближайшие дни планирует провести разговор с Дональдом Трампом.
Владимир Зеленский отметил, что поддержка США может реально приблизить мир, и Украина не хочет этого потерять.
Россия, по его мнению, не стремится к миру и только тянет время, чтобы ослабить санкции. Америка, считает президент, способна заставить Россию серьезно говорить о завершении войны.
Глава государства заявил, что будет делать все, чтобы никто не обвинил Украину в срыве дипломатии.
Что известно о мирном плане США?
- 19 ноября западные СМИ сообщили о том, что американцы и россияне разработали план урегулирования войны в Украине. Это якобы сделали за спиной у Киева.
- В Белом доме уточнили, что над мирным предложением работали Стив Уиткофф и Марко Рубио. Дональд Трамп его поддержал.
- 20 ноября Владимир Зеленский встретился с американскими представителями во главе с министром армии США Дэном Дрисколлом. Президент Украины согласился на "жесткий срок" подписания мирного соглашения.
- В США ожидают, что Зеленский подпишет мирное соглашение до 27 ноября. После его представят Москве.
- В Европе и Киеве недовольны пунктами мирного плана. Там считают, что он предусматривает капитуляцию Украины.
- Между тем американские чиновники уверяют, что план еще может претерпеть изменения. На уступки заставят пойти не только Украину, но и Россию.