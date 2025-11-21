The Telegraph раскрыл содержание мирного плана, который предлагает Дональд Трамп для завершения войны в Украине, передает 24 Канал.

Что предусматривает мирный план Дональда Трампа?

Документ содержит 28 пунктов. Основные из них предусматривают следующее:

Украина должна сократить численность своей армии до 600 000 и отказаться от дальнобойных ракет, способных поразить Москву.

Киеву не разрешат вторгаться в Россию, а также применять военную силу для возвращения земель, похищенных у него Москвой.

Украине запретят размещать на своей территории войска НАТО. Иностранные истребители смогут базироваться только в Польше.

Любое нарушение соглашения будет означать потерю Украиной еще не определенных гарантий безопасности от ее американских и европейских союзников.

Соглашение обещает решительный военный ответ России и повторное введение санкций, если она снова нападет на Украину.

В обмен на мир Россия получит весь Донбасс и Крым, признанные де-факто, в том числе и США.

Россию вернут в G7, что снова сделает его G8.

Все замороженные активы будут возвращены России, за исключением 100 миллиардов долларов, которые передадут Украине для проектов восстановления.

Владимира Зеленского обяжут провести выборы в течение 100 дней после прекращения огня.

Владимир Путин должен пообещать не нападать на страну-члена НАТО.

Что известно о мирном плане США?

В Белом доме заявили, что в течение последнего месяца спецпосланник Стива Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио работали над проектом мирного соглашения. Они якобы советовались с российской и украинской сторонами. Однако, по данным СМИ, на самом деле, план разрабатывали за спиной у Киева, Европы и Великобритании.

Документ должны были показать Владимиру Зеленскому 19 ноября в Анкаре на встрече с Виткоффом. Однако встреча не состоялась. Медиа пишут, что из-за того, что президент Украины отверг американское мирное предложение.

Теперь администрация Трампа давит на Зеленского, чтобы он подписал мирное соглашение до 27 ноября.

Институт изучения войны считает, что условия американского плана подобны условиям России в Стамбуле, когда оккупанты стояли под Киевом. Фактически, от Украины требуют капитуляции.

Между тем американские чиновники утверждают, что план все еще дорабатывается, и любая финальное соглашение потребует уступок с обеих сторон, а не только от Украины.