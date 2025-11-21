В администрации Трампа заявили команде Зеленского, что Белый дом работает по "агрессивному" графику, чтобы положить конец войне до конца года, передает 24 Канал со ссылкой на The Financial Times.

Какой дедлайн установили США для Зеленского?

Американские чиновники ожидают, что Зеленский подпишет соглашение ко Дню благодарения. Его будут праздновать в США в четверг, 27 ноября.

Затем американцы планируют представить мирное соглашение в Москве позже в этом месяце и завершить переговоры и согласование деталей плана до начала декабря.

Однако соблюсти этот график вряд ли удастся, потому что в офисе Зеленского отметили, что некоторые пункты плана для Киева являются "красными линиями". В то же время они работают над собственными контропредложениями, чтобы представить их американской стороне.

Кроме того, ожидается, что украинское гражданское общество также будет сопротивляться любой сделке, которая будет восприниматься как капитуляция или более выгодная для Москвы.

Один высокопоставленный украинский чиновник сравнил мирный план США с соглашением о полезных ископаемых, принятым в начале июня. Тогда администрация США так же напористо давила на Владимира Зеленского.

Киев считал, что соглашение о полезных ископаемых является необходимым, чтобы получить поддержку администрации Трампа в борьбе против России.

Что известно о мирном плане США?