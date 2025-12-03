Политолог Игорь Чаленко в эфире 24 Канала предположил, что поездка может быть связана с неофициальными контактами в арабских странах, которые уже вовлечены в посредничество в войне России против Украины. Последние заявления Лукашенко о "мирном плане" и освобождении украинцев могут указывать на его участие в отдельном переговорном треке.

Почему "исчезновение" Лукашенко в Омане вызывает вопросы?

Отсутствие официальных сообщений о визите Лукашенко в Оман выглядит необычно, ведь он обычно стремится к публичности и постоянному присутствию в кадре. То, что белорусские и оманские медиа промолчали о его приезде, указывает на неофициальный характер поездки и возможные закрытые контакты вне публичного пространства.

Чаленко напомнил, что арабские страны уже стали важными посредническими площадками в темах, связанных с войной, в частности в вопросах обмена пленными и возвращения гражданских. На этом фоне визит в Оман может быть попыткой использовать эти контакты для непубличных переговоров между Москвой и внешними игроками.

Я не удивлюсь, если он лично улетел для продолжения там определенного переговорного трека,

– предположил политолог.

При такой логике поездка выглядит не случайной, а частью более широкой дипломатической игры. Лукашенко может одновременно демонстрировать лояльность Кремлю и пытаться позиционировать себя как полезного посредника для внешних партнеров.

Какую роль Лукашенко может играть в истории с "мирным планом"?

В последнее время Лукашенко активно комментирует тему возможного завершения войны и делает это так, будто следит за переговорами изнутри. Он говорит о сроках и создает впечатление, что процесс может сдвинуться быстрее, чем ожидают.

Он говорил, что все может закончиться довольно скоро в Украине,

– отметил Чаленко.

В публичном пространстве также появлялись его намеки на то, что часть пунктов "мирного плана" якобы уже не имеет споров между сторонами. Политолог пояснил, что речь идет о технических вопросах, которые не затрагивают принципиальных позиций Киева и не дают преимущества России.

Есть вопросы, которые не вызывают неприятия ни у Украины, ни у российского агрессора,

– добавил политолог.

На этом фоне показательно выглядит решение Минска освободить 31 украинца, в чем активно работала украинская разведка. Такие действия вписываются в попытку Лукашенко показать свое участие в гуманитарных и переговорных процессах и оставить за собой место в непубличных контактах вокруг войны.

