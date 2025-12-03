Политолог Игорь Чаленко в эфире 24 Канала предположил, что поездка может быть связана с неофициальными контактами в арабских странах, которые уже вовлечены в посредничество в войне России против Украины. Последние заявления Лукашенко о "мирном плане" и освобождении украинцев могут указывать на его участие в отдельном переговорном треке.
Смотрите также Используют детей как оружие, - американец шокировал действиями россиян на фронте
Почему "исчезновение" Лукашенко в Омане вызывает вопросы?
Отсутствие официальных сообщений о визите Лукашенко в Оман выглядит необычно, ведь он обычно стремится к публичности и постоянному присутствию в кадре. То, что белорусские и оманские медиа промолчали о его приезде, указывает на неофициальный характер поездки и возможные закрытые контакты вне публичного пространства.
Чаленко напомнил, что арабские страны уже стали важными посредническими площадками в темах, связанных с войной, в частности в вопросах обмена пленными и возвращения гражданских. На этом фоне визит в Оман может быть попыткой использовать эти контакты для непубличных переговоров между Москвой и внешними игроками.
Я не удивлюсь, если он лично улетел для продолжения там определенного переговорного трека,
– предположил политолог.
При такой логике поездка выглядит не случайной, а частью более широкой дипломатической игры. Лукашенко может одновременно демонстрировать лояльность Кремлю и пытаться позиционировать себя как полезного посредника для внешних партнеров.
Какую роль Лукашенко может играть в истории с "мирным планом"?
В последнее время Лукашенко активно комментирует тему возможного завершения войны и делает это так, будто следит за переговорами изнутри. Он говорит о сроках и создает впечатление, что процесс может сдвинуться быстрее, чем ожидают.
Он говорил, что все может закончиться довольно скоро в Украине,
– отметил Чаленко.
В публичном пространстве также появлялись его намеки на то, что часть пунктов "мирного плана" якобы уже не имеет споров между сторонами. Политолог пояснил, что речь идет о технических вопросах, которые не затрагивают принципиальных позиций Киева и не дают преимущества России.
Есть вопросы, которые не вызывают неприятия ни у Украины, ни у российского агрессора,
– добавил политолог.
На этом фоне показательно выглядит решение Минска освободить 31 украинца, в чем активно работала украинская разведка. Такие действия вписываются в попытку Лукашенко показать свое участие в гуманитарных и переговорных процессах и оставить за собой место в непубличных контактах вокруг войны.
Мирный план для Украины: последние новости
- Владимир Зеленский сообщил, что на основе консультаций в Женеве и Флориде наработали 20 пунктов мирного плана США. Он сказал, что часть положений еще должны были доработать, а Соединенные Штаты делали все возможное для завершения войны вместе с европейскими партнерами, чтобы достичь "достойного мира".
- Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что украинскую делегацию пригласили в США для продолжения мирных переговоров. По его словам, Рустем Умеров позвонил Стиву Виткоффу после его встречи с Владимиром Путиным, а также продолжал консультации с Францией, Британией и Германией, которые вместе оценивали прогресс переговоров.
- В Москве 2 декабря состоялись почти пятичасовые переговоры Путина с американской делегацией, однако территориальный вопрос остался без решения. Советник Юрий Ушаков говорил, что это один из ключевых пунктов для Москвы: часть предложений США Россия считала приемлемыми, по другим Путин выражал негативное отношение, тогда как в НАТО отмечали, что Россия не имеет достаточных сил и потенциала для войны с Альянсом в Европе.