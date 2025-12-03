Бывший снайпер морской пехоты США Мэтью Сэмпсон в эфире 24 Канала рассказал о случаях, когда россияне переодевали украинских подростков в свою форму и отправляли на войну. Он отметил, что такие истории шокируют американцев и показывают, насколько жестокой является эта война.

Смотрите также Падение российского гиганта: экономика России почувствовала новый удар

Как американец увидел на фронте преступную тактику россиян?

Сэмпсон рассказал, что на передовой ему приходилось сталкиваться с ситуациями, которые невозможно объяснить никакими военными правилами.

Вниманию! Мэтью Сэмпсон – бывший снайпер морской пехоты США, который в мае 2022 года вступил в Международный легион ГУР. Он провел в Украине более 700 дней, командовал разведывательным подразделением из украинцев и иностранцев и едва не погиб под Бахмутом, когда его задел осколок российского снаряда.

По его словам, российские силы пытались использовать украинских подростков в своих интересах, что шокировало даже опытных бойцов Международного легиона.

Бывали моменты, когда мы на передовой находили тела погибших украинских детей в российской форме,

– сказал ветеран морской пехоты США.

Он объяснил, что подросткам могли давать оружие и отправлять их вперед вместе с российскими группами, подвергая смертельной опасности. Такие эпизоды показывают не только отношение российских сил к жизни, но и то, как грубо они нарушают базовые нормы ведения войны.

Это использование детей как оружия, это ужасно и такого никогда нельзя допускать,

– подчеркнул американец.

Семпсон говорит, что именно эти истории передает в США, когда говорят о необходимости поддерживать Украину. Там такие свидетельства вызывают шок и становятся одним из самых сильных аргументов того, почему эта война требует внимания и решительной реакции.

Что еще рассказал Мэтью Сэмпсон о войне в Украине?