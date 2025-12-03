Бывший снайпер морской пехоты США Мэтью Сэмпсон в эфире 24 Канала рассказал о случаях, когда россияне переодевали украинских подростков в свою форму и отправляли на войну. Он отметил, что такие истории шокируют американцев и показывают, насколько жестокой является эта война.
Как американец увидел на фронте преступную тактику россиян?
Сэмпсон рассказал, что на передовой ему приходилось сталкиваться с ситуациями, которые невозможно объяснить никакими военными правилами.
Вниманию! Мэтью Сэмпсон – бывший снайпер морской пехоты США, который в мае 2022 года вступил в Международный легион ГУР. Он провел в Украине более 700 дней, командовал разведывательным подразделением из украинцев и иностранцев и едва не погиб под Бахмутом, когда его задел осколок российского снаряда.
По его словам, российские силы пытались использовать украинских подростков в своих интересах, что шокировало даже опытных бойцов Международного легиона.
Бывали моменты, когда мы на передовой находили тела погибших украинских детей в российской форме,
– сказал ветеран морской пехоты США.
Он объяснил, что подросткам могли давать оружие и отправлять их вперед вместе с российскими группами, подвергая смертельной опасности. Такие эпизоды показывают не только отношение российских сил к жизни, но и то, как грубо они нарушают базовые нормы ведения войны.
Это использование детей как оружия, это ужасно и такого никогда нельзя допускать,
– подчеркнул американец.
Семпсон говорит, что именно эти истории передает в США, когда говорят о необходимости поддерживать Украину. Там такие свидетельства вызывают шок и становятся одним из самых сильных аргументов того, почему эта война требует внимания и решительной реакции.
Что еще рассказал Мэтью Сэмпсон о войне в Украине?
- Доброволец рассказал, что для военных из США эта война стала вызовом из-за окопного характера боев, массовое минирование и ограниченные ресурсы. По его мнению, украинская армия быстро учится и при поддержке НАТО способна победить, тогда как российская армия оказалась коррумпированной и значительно слабее, чем ее считали до 2022 года.
- Сейчас Семпсон продолжает поддерживать Украину уже в информационном поле: выступает в Конгрессе США, участвует в Ukraine Action Summit и работает с American Coalition for Ukraine. По его словам, он добивается усиления помощи и давления на Россию, в частности по возвращению не менее 20 тысяч украинских детей, вывезенных с оккупированных территорий.
- Семпсон сравнил войну в Украине с Ираком и Афганистаном: отметил совсем другую природу боев, массовом минировании и дефиците ресурсов на фронте, к чему даже опытным военным из США пришлось долго адаптироваться.