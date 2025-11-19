О причинах такого решения пишет Axios со ссылкой на источники, передает 24 Канал. Проблемой стали так называемый пророссийский "мирный план" США или миндичгейт.

Почему Виткофф отменил встречу?

По данным журналистов, США вместе с Россией, Катаром и Турцией подготовили "мирный план", предусматривающий сокращение численности ВСУ, ограничение количества дальнобойного оружия для Украины, а также признание оккупированных Крыма и Донбасса российскими территориями.

Сначала Зеленский якобы уполномочил секретаря СНБО Рустема Умерова провести переговоры с Виткоффом по этому поводу. Во время консультаций достигли "устных договоренностей", хотя Украина и возражала против многих пунктов.

Уже 19 ноября американский спецпосланник планировал встретиться с украинским президентом и главой турецкого МИД Хаканом Фиданом в Анкаре.

Однако встречу отложили, когда стало ясно, что Зеленский отказался от договоренностей, достигнутых с Умеровым, и не заинтересован в обсуждении плана Трампа,

Более того, Зеленский отправился в Турцию с другим планом, разработанным совместно с европейскими партнерами, на который Россия никогда не согласится.

Еще одной причиной отложения встречи с Виткоффом якобы стал миндичгейт.

Как прошла встреча Зеленского с Эрдоганом?