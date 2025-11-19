Про причини такого рішення пише Axios з посиланням на джерела, передає 24 Канал. Проблемою стали так званий проросійський "мирний план" США або ж міндічгейт.
Дивіться також "Найгірший тиждень для Трампа": чи врятує його "мир в Україні" після провалу на місцевих виборах
Чому Віткофф скасував зустріч?
За даними журналістів, США разом із Росією, Катаром і Туреччиною підготували "мирний план", що передбачає скорочення чисельності ЗСУ, обмеження кількості далекобійної зброї для України, а також визнання окупованих Криму і Донбасу російськими територіями.
Спершу Зеленський нібито уповноважив секретаря РНБО Рустема Умєрова провести переговори з Віткоффом щодо цього. Під час консультацій досягнули "усних домовленостей", хоч Україна й заперечувала проти багатьох пунктів.
Уже 19 листопада американський спецпосланець планував зустрітися з українським президентом та очільником турецького МЗС Хаканом Фіданом в Анкарі.
Однак зустріч відклали, коли стало зрозуміло, що Зеленський відмовився від домовленостей, досягнутих з Умєровим, і не зацікавлений в обговоренні плану Трампа,
– пише Axios.
Ба більше, Зеленський поїхав до Туреччини з іншим планом, розробленим разом з європейськими партнерами, на який Росія ніколи не погодиться.
Ще однією причиною відкладення зустрічі з Віткоффом нібито став міндічгейт.
Цікаво! Детальніше про те, хто є учасниками масштабної схеми корупції в українській енергетиці, а також якої шкоди було завдано державі – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Як минула зустріч Зеленського з Ердоганом?
Нагадаємо, 19 листопада український президент провів зустріч з турецьким колегою. Зеленський описав її як продуктивну та змістовну.
Політики говорили про оборонну співпрацю та ситуацію в дипломатії. "Ми з Туреччиною однаково це бачимо: мир і безпека мають бути гарантованими", – зауважив Зеленський.
До слова, також триває робота над відновленням обмінів, аби повернути додому українських військовополонених, цивільних та викрадених дітей.