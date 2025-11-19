16:35, 19 листопада

Ердоган нагадав, що Туреччина раніше приймала в себе переговори між Україною та Росією. Тоді, за словами президента Туреччини, вдалось досягти певних результатів у гуманітарних питаннях.

Ми розглядаємо ці кроки, як цінні досягнення. Під час сьогоднішніх переговорів, я також наголосив на продовженні стамбульського процесу з прагматичним та орієнтованим на результат підходом,

– сказав Ердоган.

Він вважає доцільним, щоб стамбульський процес відновився із ширшим змістом і спрямувати його на розв'язання проблем.