Головні заяви зібрав 24 Канал з пресконференції лідерів України та Туреччини.
Ми готові обговорювати пропозиції з Росією щодо миру, – Ердоган
Співпраця з Україною
Туреччина продовжить підтримувати Україну
Ердоган нагадав про переговори з Росією
– сказав Ердоган.
За словами президента Туреччини, його країна готова обговорювати пропозиції Росії щодо припинення вогню, які сприятимуть "справедливому та тривалому миру".
Ердоган додав, що цінує залученість США до питання миру в Україні.
Ердоган додав, що за мету країни поставили збільшити обсяг торгівлі до 10 мільярдів доларів. Також Туреччина прагне сприяти відновленню України за підтримки турецьких підприємців, які продовжують працювати попри війну.
Зокрема, Туреччина підтвердила відданість територіальній цілісності та суверенітету України.
Також Ердоган заявив про продовження підтримки кримських татар.
Ердоган нагадав, що Туреччина раніше приймала в себе переговори між Україною та Росією. Тоді, за словами президента Туреччини, вдалось досягти певних результатів у гуманітарних питаннях.
Ми розглядаємо ці кроки, як цінні досягнення. Під час сьогоднішніх переговорів, я також наголосив на продовженні стамбульського процесу з прагматичним та орієнтованим на результат підходом,
Він вважає доцільним, щоб стамбульський процес відновився із ширшим змістом і спрямувати його на розв'язання проблем.
Розпочалася зустріч Зеленського із Ердоганом в Туреччині.
Зазначається, що лідери проведуть робочий обід, а згодом спільну пресконференцію.